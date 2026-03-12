Nel 2025, il tumore al pancreas ha avuto un decorso rapido, con una diagnosi che spesso avviene in stadi avanzati. I sintomi principali sono perdita di peso, dolore addominale, ittero, nausea e cambiamenti nelle abitudini intestinali. L’età a rischio si aggira intorno ai 65 anni e oltre. Recenti studi hanno portato novità nelle terapie, mentre gli esperti offrono consigli per riconoscere i segnali precoci.

La diagnosi nel 2025 e la morte poco meno di un anno dopo. Il tumore al pancreas che ha colpito Enrica Bonaccorti le è stato presto fatale. Se n'era accorta a giugno, ma il 14 dicembre, ospite di Verissimo insieme alla figlia Verdiana, non aveva dato buoni aggiornamenti al pubblico sulle sue condizioni di salute: «Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata». Poi il peggioramento e la triste notizia il 12 marzo 2026. Ma quali sono i sintomi? Le novità sulle cure? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tumore pancreas: i 5 sintomi, l'età a rischio, le novità sulle cure e i consigli dell'oncologo

Articoli correlati

La malattia | Il tumore al pancreas, patologia aggressiva che non dà sintomi: i fattori di rischio e come si curaLo aveva rivelato lo scorso settembre: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile».

Leggi anche: Dalle carni rosse agli ultraprocessati: le quattro regole dell’oncologo per ridurre il rischio di tumore

Una selezione di notizie su Tumore pancreas

Temi più discussi: Tumore del pancreas: possibili biomarker nel microbiota del cavo orale; Vegetariani: meno rischi per 5 tumori, ma attenti a esofago e colon |; La nuova terapia contro il tumore al pancreas che ha aiutato Carlo Vanzini; Tumore al pancreas, diagnosi precoce con test della saliva: lo studio con i ricercatori del Giovanni Paolo II.

Tumore pancreas: i 5 sintomi, l'età a rischio, le novità sulle cure e i consigli dell'oncologoLa diagnosi nel 2025 e la morte poco meno di un anno dopo. Il tumore che ha colpito Enrica Bonaccorti le è stato presto fatale. Se n'era accorta nel 2025, ma il 14 dicembre, ospite ... ilmessaggero.it

Tumore al pancreas: casi in aumento, quali sono i sintomi?Tumore al pancreas: quante persone colpisce? Perché è tra i più aggressivi? Quali sono i sintomi? Ci sono nuove terapie? ok-salute.it

È morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e stava combattendo da meno di un anno contro un tumore al pancreas diagnosticato la scorsa estate. - facebook.com facebook

Si spegne all'età di 76 anni dopo un tumore al pancreas la storica conduttrice di Non è la Rai, simbolo di eleganza, semplicità e rispetto x.com