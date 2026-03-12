CANALE 5 FUORI CONTROLLO | IO SONO FARAH IN ONDA FINO ALL’ALBA O QUASI

La situazione degli orari in televisione è sfuggita di mano. Anno dopo anno i programmi si allungano mentre sempre meno persone guardano la tv. Ma ora si sta andando oltre. Per chi segue l’intrattenimento, leggi show, talent e reality, scavalcare la mezzanotte e a volte anche l’1 di notte è diventata la normalità e non fa notizia. E ci può anche stare, specie nei fine settimana. Cosa mancavano? Le serie, italiane ed estere. Per le fiction nostrane ci pensa Canale 5 – Rai1 ancora no, per ora almeno – a scavalcare la mezzanotte abitualmente. Ma il record spetta alle serie turche. Io sono Farah venerdì 13 marzo, data da segnare, inizierà alle 22:00 circa e proseguirà, udite udite, fino all’1:43. 🔗 Leggi su Bubinoblog

