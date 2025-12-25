Variazione palinsesto Mediaset per i giorni di Natale e Santo Stefano: Io sono Farah sospesa nel pomeriggio di Canale 5. La serie tv turca in onda solo venerdì 26 dicembre in prime time. Io sono Farah sospesa per Natale: il serial turco non andrà in onda. Amara sorpresa per i fans della dizi turca Io sono Farah che oggi, giovedì 25 dicembre, si collegheranno come di consueto alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende dei solo beniamini. Io sono Farah non andrà in onda per Natale e neppure nel pomeriggio di Santo Stefano, per tornare sul piccolo schermo con le puntate serali del 26 dicembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah: perché oggi, 25 dicembre, non va in onda su Canale 5? I motivi e quando tornerà in TV

Leggi anche: La notte nel cuore non va in onda stasera, 7 dicembre: i motivi e quando tornerà su Canale 5?

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore oggi, 8 dicembre, non va in onda: i motivi e quando tornerà in TV

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«A partire dal prossimo 30 dicembre, per la soap opera ci sarà una prima variazione di palinsesto importante». Il mondo delle soap opera turche continua a sorprendere e conquistare il cuore del pubblico. A partire da martedì, "Io sono Farah" si prepara a dom - facebook.com facebook

Cena di Natale contro Io sono Farah: chi ha vinto. Gerry Scotti vola. Gli #ascoltitv x.com