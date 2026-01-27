Io sono Farah non in onda | salta l’appuntamento stasera 27 gennaio su Canale 5 I motivi e quando tornerà in TV

Sarà decisamente un martedì sera insolito quello che attende domani i fans di Io sono Farah. La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek non sarà infatti trasmessa nel serale di Canale 5 oggi, martedì 27 gennaio. Io sono Farah sospesa nella programmazione serale di Canale 5. Amara sorpresa per i fans della dizi turca Io sono Farah che stasera, come di consueto, si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset. Il serial drammatico – dopo averci tenuto compagnia con una puntata in daytime – stasera non andrà in onda. La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese ed è da ricercare nella volontà di prevedere una programmazione speciale per oggi, Giornata della Memoria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Oggi, 6 gennaio, la soap turca Io sono Farah non va in onda su Canale 5, sospesa per la festività dell’Epifania.

IO SONO FARAH FINO AL 2 GENNAIO: FARAH NASCOSTA SCOPRE CHE ALIGALIP HA UCCISO LA FAMIGLIA DI TAHIR

