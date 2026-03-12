Campesina | l’eredità di Pietro Maria Soddu alle Carrozzerie not

Al Carrozzerie n.o.t. si svolge uno spettacolo chiamato Campesina, che combina film e performance multidisciplinare. L’evento è realizzato e interpretato da Maria Luisa Usai e rappresenta un’esplorazione artistica legata all’eredità di Pietro Maria Soddu. La rappresentazione si tiene presso le Carrozzerie n.o.t., offrendo un’esperienza che unisce diversi linguaggi creativi.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’appuntamento con la scena contemporanea romana si arricchisce di una proposta di profondo spessore civile e poetico. Il 13 e il 14 marzo, lo spazio di Carrozzerie n.o.t. ospita Campesina, un lavoro ideato, scritto e interpretato da Maria Luisa Usai e prodotto da 369gradi. Non si tratta di una semplice messa in scena teatrale, ma di un vero e proprio dispositivo scenico che ibrida i linguaggi del documentario, della performance e dell’audiovisivo per esplorare i solchi lasciati dalla storia nelle biografie individuali. Al centro della narrazione pulsano le tracce di un’eredità immateriale che riemerge dal passato per interrogare il nostro presente, muovendosi tra la Sardegna, il Sud America e l’Europa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Campesina: l’eredità di Pietro Maria Soddu alle Carrozzerie n.o.t.

Articoli correlati

Leggi anche: In ricordo di Pietro Anastasi, Pietro Maroso e Ottavio Biasibetti. Il Varese dedica tre campi alle glorie biancorosse

“L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”Il Museo de’ Medici presentaNuove acquisizioni e celebrazioni cittadineUna scultura di Giovanni Battista Foggini, un dipinto di Antonio Franchi e...