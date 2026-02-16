L’Eredità specchiata | Margherita e Anna Maria

Il Museo de’ Medici ha aggiunto al suo patrimonio una scultura di Giovanni Battista Foggini e un dipinto di Antonio Franchi, dopo aver ricevuto nuove opere e organizzato eventi per la città. La scultura, raffigurante una figura allegorica, sarà esposta nella sala principale, mentre il dipinto di Franchi rafforza la sezione dedicata all’arte barocca. Inoltre, il museo ha presentato un’installazione multimediale di Annalaura di Luggo, che coinvolge i visitatori in un’esperienza immersiva.

Il Museo de' Medici presenta Nuove acquisizioni e celebrazioni cittadine Una scultura di Giovanni Battista Foggini, un dipinto di Antonio Franchi e un'opera multimediale di Annalaura di Luggo. In occasione del Giorno dell'Elettrice Palatina, il 18 febbraio, il Museo de' Medici presenta al pubblico le nuove acquisizioni entrate nelle collezioni nel corso dell'ultimo anno, riunite in un percorso espositivo dal titolo L'Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria. Il progetto è dedicato al rapporto madre-figlia tra Margherita Luisa d'Orléans – nipote di Maria de' Medici e cugina del Re Sole – e Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina che la città di Firenze celebra proprio il 18 febbraio.