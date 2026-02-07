Rischio idrogeologico nuova allerta meteo in Campania | le zone a rischio
La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta gialla per il rischio idrogeologico. La decisione arriva dopo le valutazioni del Centro Funzionale, che segnalano possibili frane, smottamenti o caduta di massi in alcune zone della regione. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per rischio idreogeologico localizzato ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Maltempo, prorogata l'allerta meteo per rischio idrogeologico: le zone a rischio
La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione.
Allerta meteo in Campania: prorogato il rischio idrogeologico in alcune zone
La Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo in alcune zone della Campania.
