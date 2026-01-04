Allerta Meteo Gialla in Campania | rischio temporali e dissesto idrogeologico

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. La zona interessata comprende Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, dove sono previste condizioni di temporali e rischio di dissesto idrogeologico. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

