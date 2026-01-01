Maltempo allerta gialla per temporali sulla fascia costiera

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla fascia costiera, valida per venerdì 2 gennaio. Si consiglia di monitorare le condizioni meteo e adottare le precauzioni necessarie durante tutta la giornata, in particolare per eventuali criticità legate al maltempo. È importante mantenersi aggiornati tramite fonti ufficiali per garantire la propria sicurezza e quella delle persone intorno.

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, valido per tutta la giornata di venerdì 2 gennaio. Il provvedimento, scaturito dalle valutazioni del Centro Funzionale, riguarda specificamente la fascia costiera, dove si attendono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

