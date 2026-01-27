Temporali e venti forti allerta meteo gialla su tutta la Campania

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e venti forti sulla regione Campania, valida dalle 23. Le condizioni atmosferiche prevedono temporali e mare agitato, richiedendo attenzione e precauzioni per la popolazione e le attività marittime. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti di sicurezza in caso di maltempo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali e una allerta meteo per venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato valide su tutta la Campania dalle 23.59 di oggi martedì 27 gennaio alle 23.59 di domani, mercoledì 28 gennaio. Si prevedono, in dettaglio, precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco che, a scala locale potrebbero essere intense. Venti localmente forti sud-occidentali con possibili raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

