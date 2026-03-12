Campagna referendaria per il No tutti gli appuntamenti

Durante la campagna referendaria per il No a Piacenza, la procuratrice della Repubblica Grazia Pradella e l’ex magistrato Armando Spataro parteciperanno a un evento pubblico. L’appuntamento si terrà nella città e rappresenta uno dei momenti principali delle iniziative in programma. Entrambi i relatori sono coinvolti in questa campagna e parteciperanno a un incontro pubblico per discutere delle tematiche legate al referendum.

Saranno la procuratrice della Repubblica di Piacenza Grazia Pradella e l’ex magistrato Armando Spataro i protagonisti di una delle iniziative più significative della campagna referendaria per il No in programma a Piacenza. L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 18.00, nella Sala Nelson. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendariaSi pensa a una kermesse per il 20 marzo che tenga dentro società civile, mondo della sinistra e professioni. Il Pd la fa grossa: senza autorizzazione usa gli Azzurri del curling per la campagna referendaria. Ira degli atletiIl Partito democratico fallisce ancora e stavolta lo fa sui social, in merito alla sua campagna contro il referendum sulla giustizia. Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Tutto quello che riguarda Campagna referendaria Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Referendum, ecco le bufale della campagna per il Sì; I partiti del Sì al referendum sulla giustizia sono tutt’altro che uniti; Blog | Poco spazio sui media per il No al referendum: ai banchetti per fortuna è tutt'altra cosa. Referendum giustizia, la premier Meloni oggi a Milano per la campagna per il sìLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il 2 ... tg24.sky.it Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sìFdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese ... repubblica.it SALTA IL CONVEGNO PRO SÍ AL REFERENDUM CON LE SCUOLE: STUDENTI E DOCENTI SMASCHERANO LA PROPAGANDA DI GOVERNO! Immaginate che in piena campagna referendaria si organizzi un convegno dal titolo “Referendum costituzion - facebook.com facebook La gestione della campagna referendaria da parte del governo e di @GiorgiaMeloni è molto più improvvisata, contraddittoria e dilettantesca di quanto ci si potesse aspettare. I sinceri sostenitori del #Sì sono messi ai margini e in imbarazzo dall’imposizione di t x.com