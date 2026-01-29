Tamponamento tra camion sulla A 13 | dieci chilometri di coda

Questa mattina sull’autostrada A13 tra Bologna e Padova si è verificato un tamponamento tra due camion, causando una lunga fila di veicoli. Chi ha passato l’uscita di Monselice si è trovato immerso in circa dieci chilometri di coda, con il traffico bloccato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale, che stanno lavorando per chiarire le cause dello incidente e ripristinare la circolazione. Molti automobilisti si sono ritrovati a dover attendere senza alternative, mentre le auto si accum

Chi ieri mattina 28 gennaio si è messo in strada e ha percorso l'autostrada A13 Bologna-Padova si è dovuto armare di tanta pazienza all'altezza dell'uscita di Monselice. Attorno alle 9,30 per cause ora al vaglio della Polizia Stradale, si sono scontrati due mezzi pesanti. L'impatto, è avvenuto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un incidente si è verificato sull’A26, coinvolgendo cinque veicoli e causando un tamponamento a Masone.

