Cambia la legge di Bilancio 2026 tassa sui pacchi rinviata | novità su Iva e imprese

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato, attraverso il comunicato n. 31, che sarà presentato un nuovo provvedimento legislativo per modificare la legge di Bilancio 2026. La revisione riguarda in particolare la tassa sui pacchi, che sarà rinviata, e le modifiche riguarderanno anche l'IVA e le imprese. La proposta si attende nelle prossime settimane.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato, con il comunicato n. 31, un imminente provvedimento legislativo per modificare la legge di Bilancio 2026 (1992025). L'intervento servirà a correggere tre diversi ambiti: la tassa sulle piccole spedizioni extra-UE, le regole sulla base imponibile Iva nelle permute e i requisiti geografici per l'accesso all'iper-ammortamento dei beni strumentali. Modifiche che, secondo la nota, servono per garantire la certezza del diritto e permettere l' adeguamento tecnico dei sistemi informatici doganali, evitando blocchi burocratici che colpirebbero i consumatori e le imprese. Vediamo come cambia la legge di Bilancio 2026.