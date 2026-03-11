Don Bosco | 70.000 euro per rifare il campo sportivo

Il progetto di rifacimento del campo sportivo dell’oratorio Don Bosco prevede un investimento di 70.000 euro e sarà completato entro aprile 2026. Per realizzarlo, è necessario un contributo economico da parte della comunità locale. La raccolta fondi è aperta e coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni della zona. L’intervento riguarda la riqualificazione dell’area sportiva e l’installazione di nuove strutture.

Il progetto di rifacimento del campo sportivo dell'oratorio Don Bosco, previsto per aprile 2026, richiede un contributo economico della comunità locale. L'intervento, valutato in 70.000 euro, mira a ripristinare le infrastrutture sportive dopo due decenni di utilizzo intenso. L'iniziativa nasce dalla necessità urgente di sostituire la pavimentazione in erba sintetica, che ha raggiunto i limiti di vita utile dopo vent'anni di servizio. Il parroco don Luca Beccacece ha lanciato un appello alla popolazione per coprire il costo totale dei lavori, integrando anche il rinnovo delle recinzioni lungo via Bramante. La tempistica è stata calibrata per garantire la disponibilità dello spazio durante l'estate, evitando sovrapposizioni con le attività estive e i tornei calcistici.