La sinistra chiede 70.000 euro a ogni medico

La Regione Puglia ha avviato un procedimento contro i medici di base, richiedendo la restituzione di circa 23 milioni di euro di integrazioni salariali, pari a circa 70.000 euro per ogni medico. La decisione ha generato attenzione e discussioni sul rispetto delle normative e sulle modalità di rimborso. La vicenda riguarda un controllo sulle somme percepite dai professionisti sanitari durante la pandemia, in un contesto di confronto tra istituzioni e professionisti.

Regione Puglia apre procedimento contro i dottori di base: dovranno restituire circa 23 milioni di integrazioni salariali. Avvisati via mail a Capodanno. È una mossa in attesa della Cassazione sull’Emilia, che negò ai suoi camici bianchi 100 milioni di aumenti. La Regione Puglia chiede ai medici di base di restituire 23 milioni di euro ricevuti, negli ultimi dieci anni, come parte dei loro compensi in virtù di un Accordo collettivo nazionale che, secondo una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna (che riguarda peraltro i pediatri di libera scelta) non è più valido. Non è un gioco di parole, ma una pretesa talmente incredibile, che va letta un paio di volte per capirla bene. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra chiede 70.000 euro a ogni medico Leggi anche: Sanità, Bocchi: "Chiarire i 70.000 euro di premi a dirigenti dell’Ausl" Leggi anche: Ferie non godute durante il Covid, l’Asp condannata a risarcire 25.000 euro a un dirigente medico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La sinistra chiede 70.000 euro a ogni medico. Silvia Sardone. . Ora a sinistra arrivano persino a chiedere la liberazione di Maduro, colui che ha oppresso il Venezuela. Dopo i cortei pro Pal assistiamo a patetici cortei a difesa di una dittatura. - facebook.com facebook Gedi, sinistra in stato di agitazione. Chiede “lumi” al governo pure sulla vendita di Stampa e Repubblica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.