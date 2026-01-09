Asllani futuro incerto per il centrocampista albanese | spunta una nuova destinazione possibile

Asllani, centrocampista albanese, valuta nuove opportunità per proseguire la carriera. Dopo le recenti voci di mercato, si ipotizza un trasferimento in Francia. La situazione resta da definire, e il giocatore potrebbe presto scegliere una nuova destinazione. Seguiranno aggiornamenti sulle prossime mosse di Asllani e sul suo eventuale trasferimento.

Inter News 24 Asllani, il centrocampista albanese è pronto a cercare una nuova destinazione per la sua carriera: possibile esperienza in Francia?. L’avventura di Kristjan Asllani al Torino si concluderà dopo soli pochi mesi. Il centrocampista albanese, arrivato in prestito dall’ Inter durante l’estate 2025, non ha brillato in questa prima parte di stagione, e la dirigenza granata ha deciso di risolvere anticipatamente il prestito. Nonostante il suo ritorno a Milano sembri improbabile, Asllani dovrà cercare una nuova destinazione. Il rendimento di Asllani al Torino. Il classe 2002, che in passato ha mostrato buone qualità nella sua esperienza con l’ Inter, non ha finora convinto pienamente al Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

