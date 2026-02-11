Bye Bye Milan ci siamo | indosserà la maglia del Manchester United

La notizia si diffonde in fretta: il Milan di Allegri sta per perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Secondo le voci di mercato, il trasferimento al Manchester United è ormai cosa fatta. Le trattative sono concluse e presto l’annuncio ufficiale. I tifosi rossoneri devono prepararsi a salutare un pezzo di squadra.

Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: sembra ormai tutto fatto per la firma con il Manchester United. Il Milan vive un super momento di forma con la convincente vittoria sul campo del Bologna e il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista, ma adesso arrivano pessime notizie per i rossoneri dal fronte calciomercato. Maguire (Ansa) – Calciomercato.it Il Diavolo, infatti, quasi sicuramente non acquisterà Harry Jacob Maguire, difensore classe ’93 del Manchester United, a lungo corteggiato nella sessione invernale di gennaio: lo riferisce proprio in queste ore il ‘Daily Mail’, secondo cui la dirigenza dei Red Devils sarebbe al lavoro per prolungare il contratto del calciatore che scade il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bye Bye Milan, ci siamo: indosserà la maglia del Manchester United Approfondimenti su Bye Bye Milan Bye Bye Usa. Il Regno Unito vuole una nuova “Golden Era” con la Cina Il primo ministro britannico Keir Starmer si prepara a visitare la Cina tra fine gennaio e inizio febbraio, in un tentativo di avviare una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi. Bye bye Juve, giocherà in Premier League: è fatta per 15 milioni La Juventus ha concluso la cessione di un suo giocatore alla Premier League, con l’accordo definito per circa 15 milioni di euro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bye Bye Milan Argomenti discussi: I cerchi olimpici che colano petrolio: la nostra protesta contro gli sponsor inquinanti di Milano Cortina; Tiffany & Co. opens its second shop in Milan; Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Larsen al Crystal Palace, Mateta può andare subito al Milan: ma l'operazione è in stand-by. Bye bye occhiaie! Ritrova la freschezza dello sguardo con il contorno occhi EC3. La sua texture in siero-gel leggera e piacevole dona un’immediata sensazione di comfort, aiutando a ridurre occhiaie, gonfiori e linee di espressione. Solo 6,99€! La sua t - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.