bye bye usa il regno unito vuole una nuova golden era con la cina

Il primo ministro britannico Keir Starmer si prepara a visitare la Cina tra fine gennaio e inizio febbraio, in un tentativo di avviare una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi. L’obiettivo è rafforzare i legami economici e diplomatici, segnando un cambiamento rispetto alle recenti tensioni. Questa visita rappresenta un passo importante nel riavvicinamento tra il Regno Unito e la Cina, nel contesto delle dinamiche globali odierne.

Sull’agenda di Keir Starmer c’è un appuntamento importantissimo. Tra il 29 e il 31 gennaio – nel momento in cui scriviamo le date non sono ancora ufficiali – il primo ministro britannico dovrebbe effettuare un viaggio in Cina nel tentativo di inaugurare una nuova Golden Era con il gigante asiatico. L’ultima volta che Londra ha vissuto un epoca d’oro con Pechino è stato tra il 2015 e il 2017, ai tempi di David Cameron e del cancelliere George Osborne, quando il Regno Unito perseguiva in maniera convinta una politica fermamente pro Cina. Tutto sarebbe cambiato con l’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

