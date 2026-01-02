Calciomercato Milan i rossoneri si aggiudicano un nuovo centravanti! Sarà già pronto per la sfida contro il Cagliari?

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Niclas Füllkrug, nuovo centravanti rossonero. Il giocatore, già pronto, potrebbe essere impiegato nella partita di questa sera contro il Cagliari, contribuendo alla fase offensiva della squadra. La scelta mira a rafforzare l’attacco del club nelle fasi decisive della stagione.

di Dario Bartolucci Calciomercato Milan, i rossoneri hanno completato l’ingaggio di Niclas Füllkrug, pronto a debuttare stasera contro il Cagliari. Il Milan ha vinto la corsa contro il tempo per tesserare Niclas Füllkrug prima della partita di stasera contro il Cagliari, in programma all’ Unipol Domus. Il centravanti tedesco, prelevato a titolo temporaneo dal West Ham United, ha firmato con il club rossonero con un’opzione per l’acquisto definitivo. Füllkrug, che indosserà la maglia numero 9, è pronto per iniziare la sua avventura in Serie A, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Milan, i rossoneri si aggiudicano un nuovo centravanti! Sarà già pronto per la sfida contro il Cagliari? Leggi anche: Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Tare è pronto a sfidare quella big italiana. Le ultime Leggi anche: Cagliari-Milan, corsa contro il tempo per tesserare Füllkrug: la sensazione dei rossoneri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, ufficiale l'arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham: formula, stipendio e cosa devi sapere sul primo rinforzo di gennaio dei rossoneri - Con una trattativa lampo il Milan è riuscito a mettere a disposizione di Max Allegri una prima punta per rimpiazzare l'assenza di Gimenez. eurosport.it

Calciomercato Milan, valori di mercato Serie A: rossoneri di Allegri volano, crollano Juventus e Inter. Segui le ultimissime - Calciomercato Milan, valori di mercato Serie A: rossoneri di Allegri volano, crollano Juventus e Inter. milannews24.com

Füllkrug al Milan, Moretto: "Il diritto di riscatto non è di 15 milioni. La cifra è più accessibile e favorevole ai rossoneri" - Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato è intervenuto così poco fa sul proprio canale YouTube in merito all’operazione di mercato (ormai conclusa) ... milannews.it

MERCATO Milan: Chiuso! ?Sta per Arrivare! Bomba Thiago Silva! ?

#Calciomercato, per #Nkunku dibattito in corso nel #Milan. Ecco cosa vorrebbe #Allegri #SempreMilan x.com

#Kim 'scaldato' dal gradimento del #Milan: due ostacoli all'operazione di #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.