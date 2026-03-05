Vlahovic Juve Moretto | Filtra grande ottimismo sul rinnovo del contratto Proposto al Barcellona ma…

Secondo fonti vicine alla Juventus, c’è un forte ottimismo riguardo al rinnovo del contratto di Vlahovic. Il calciatore è stato proposto anche al Barcellona, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa tra le parti continua e non sono state rese note altre informazioni sull’andamento delle negoziazioni. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori.

