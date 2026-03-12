Il Milan sta valutando l'acquisto di Mario Gila, difensore spagnolo nato nel 2000, attualmente in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. La trattativa potrebbe però saltare a causa di un motivo inatteso, che mette in discussione il trasferimento. La società rossonera ha mostrato interesse per il giocatore, ma non ci sono ancora conferme definitive sull'esito della trattativa.

Gila-Milan, dunque, fatta sicuramente? Per 'Tuttosport' no. Perché, testuali parole, "non è ancora chiaro chi assumerà il controllo delle operazioni per quanto riguarda il calciomercato che verrà". Insomma, il solito problema delle due anime di 'Casa Milan'. Da un lato, secondo il quotidiano torinese, troviamo l'amministratore delegato Giorgio Furlani che, con i suggerimenti del direttore tecnico e capo scout Geoffrey Moncada, ha condotto per esempio in prima persona le operazioni per Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e André (Corinthians), la prima naufragata e la seconda in stand-by. "Operazioni delle quali, almeno in prima battuta, era all’oscuro e si sussurra neppure troppo entusiasta l’allenatore Allegri", il commento di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ma Gila arriva o no? Rischia di saltare tutto per un motivo incredibile

