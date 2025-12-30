Calciomercato Milan Moretto svela | un’operazione praticamente chiusa rischia di saltare

Da pianetamilan.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato del Milan, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video, un’operazione considerata ormai vicina alla conclusione potrebbe però non andare a buon fine. Le informazioni fornite offrono un quadro aggiornato sulle trattative in corso, evidenziando le incertezze che ancora circondano alcuni investimenti della società rossonera. Restano da seguire gli sviluppi, che potrebbero influenzare significativamente le prossime settimane di mercato.

Importanti news di mercato fornite da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video pubblicato su YouTube. Secondo loro, un'operazione in entrata già chiusa rischia di saltare: ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

