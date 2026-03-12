calciomercato il milan punta gila ma rischia di non arrivare per il solito problema rossonero

Il Milan ha messo nel mirino Mario Gila, difensore centrale spagnolo nato nel 2000, che attualmente milita nella Lazio e ha un contratto in scadenza nel 2027. La società rossonera sta seguendo con interesse la situazione del giocatore in vista della prossima sessione di mercato estiva, ma potrebbe incontrare difficoltà legate alla concorrenza o ad altri ostacoli.

Gila-Milan, dunque, fatta sicuramente? Per 'Tuttosport' no. Perché, testuali parole, "non è ancora chiaro chi assumerà il controllo delle operazioni per quanto riguarda il calciomercato che verrà". Insomma, il solito problema delle due anime di 'Casa Milan'. Da un lato, secondo il quotidiano torinese, troviamo l'amministratore delegato Giorgio Furlani che, con i suggerimenti del direttore tecnico e capo scout Geoffrey Moncada, ha condotto per esempio in prima persona le operazioni per Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e André (Corinthians), la prima naufragata e la seconda in stand-by. "Operazioni delle quali, almeno in prima battuta, era all’oscuro e si sussurra neppure troppo entusiasta l’allenatore Allegri", il commento di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

