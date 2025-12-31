Calciomercato Milan rispunta Kim per la difesa Tre alternative tra cui un pupillo di Tare
Il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa durante il calciomercato invernale. Tra queste, rispunta il nome di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco nato nel 1996. Accanto a questa possibilità, ci sono altre due alternative, tra cui un giovane pupillo di Tare. La società rossonera prosegue l’analisi delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze per rinforzare il reparto difensivo.
Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare su Kim Min-Jae, classe 1996, del Bayern Monaco. Il sudcoreano ex Napoli, però, non è l'unico sulla lista del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan: Gimenez verso l’addio, Tare studia tre alternative per gennaio! Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Calciomercato Milan, scocca l’ora di Gatti: Allegri vuole il suo pupillo per la difesa
Calciomercato il Milan può cambiare ancora in attacco | rispunta un vecchio pallino.
Gazzetta dello Sport- Milan, rispunta Kim del Bayern: l'ultima idea di Tare è Luiz Felipe (ex Lazio) - Il quale non ha giocato moltissimo in questa stagione: 9 gare in ... msn.com
Milan, per la difesa rispunta anche Kim Min-jae: il nodo ingaggio e la concorrenza della Juventus - Il Milan non ha perso di vista l'obiettivo per il mercato di gennaio: un nuovo difensore centrale per completare il reparto. calciomercato.com
Kim al Milan a gennaio? No, scelto un altro ex Serie A per Allegri - Il Milan ha vinto un altro scontro diretto, a conferma di come la squadra di Allegri abbia davvero il potenziale per inserirsi nella lotta Scudetto. calciomercato.it
#Calciomercato #Milan, caccia al vice #Saelemaekers: il DS #Tare ha il nome giusto. Si tratta! - facebook.com facebook
#Calciomercato @acmilan, caccia al vice #Saelemaekers: il DS #Tare ha il nome giusto. Si tratta! - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.