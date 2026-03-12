Calciomercato Milan è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est

Durante il prossimo calciomercato estivo, il Milan e la Juventus sono in corsa per acquistare un giovane calciatore proveniente dall’Europa dell’Est, considerato tra i più promettenti nel suo ruolo. Entrambe le società hanno messo nel mirino il talento, che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. La disputa tra le due big del calcio italiano si prospetta agguerrita.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono già pienamente operativi per la finestra estiva di calciomercato. Lo testimonia, per esempio, il blitz di Moncada con il Corinthians per assicurarsi il talento (classe 2006) brasiliano André: staremo a vedere cosa succederà. Ma si tratta solo di un esempio di come i dirigenti di Via Aldo Rossi non stiano con le mani in mano e che già a quattro mesi dalla riapertura ufficiale del mercato hanno le idee ben chiare su cosa fare e su come operare. PROSSIMA SCHEDA Il tecnico Massimiliano Allegri, per la stagione 2026-2027, avanzerà quattro richieste di calciomercato alla società: per il suo nuovo Milan vuole un altro difensore centrale, un nuovo esterno, una mezzala di qualità e un centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

