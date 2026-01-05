Moratti esclude la Juventus dalla lotta Scudetto? L’ex presidente dell’Inter | Per il titolo sarà una lotta fra queste squadre

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato la corsa allo scudetto in un’intervista a Radio Kiss Kiss. Escludendo la Juventus dalla lotta, Moratti ha indicato quali squadre potrebbero contendersi il titolo, offrendo una prospettiva chiara e sobria sulla situazione attuale del campionato italiano. La sua analisi fornisce spunti interessanti sul percorso delle principali contendenti in questa stagione.

Moratti in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha parlato della lotta Scudetto. La Juve l’ha inserita? Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti ha fatto il punto sulla lotta Scudetto escludendo la Juventus. LOTTA SCUDETTO E VALORE DEGLI ALLENATORI – «Il campionato sarà una lotta a tre. L’Inter, con Chivu che ha trovato tutte le soluzioni migliori per la squadra, il Napoli che ha trovato un allenatore fenomeno e infine l’esperienza di Allegri porterà il Milan a non mollare mai». CAMPIONATO FINO ALLA FINE – «Credo che sarà una corsa a tre, l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri, sarà una corsa fino alla fine». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

