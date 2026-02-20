Parte la nuova edizione del Marzo organistico | spazio ai talenti dell’Europa dell’Est

Il festival Marzo Organistico, arrivato alla sua trentunesima edizione, ha preso il via con un nuovo cartellone di concerti che coinvolge artisti provenienti dall’Europa dell’Est. La causa di questa ripresa è la crescente richiesta di musica organistica e la volontà di valorizzare i talenti emergenti della regione. Questa volta, il programma include quattro appuntamenti, con interpreti che si esibiranno dal Veneto, Germania e Ungheria. Gli appassionati attendono con entusiasmo le esibizioni di musicisti talentuosi pronti a conquistare il pubblico con le loro performance.

Sabato 7 marzo il via a Noale. Il concerto conclusivo, invece, si terrà a Trebaseleghe sull’organo TamburiniBonato Una scelta ambiziosa che il direttore artistico, il maestro Silvio Celeghin, motiva così: «Nella chiesa di Trebaseleghe è presente dal 2003 uno degli organi sinfonici più importanti della regione, il TamburiniBonato, appartenuto alla Cattedrale di Treviso, dono di San Pio X. Uno strumento di oltre 4mila canne, a trasmissione elettrica, molto differente dall’organo Ruffati di Noale. Il pubblico potrà così ascoltare due strumenti molto diversi, adatti a repertori differenti». Il coinvolgimento di Trebaseleghe consentirà inoltre di riprendere, dopo due anni di pausa, l’attività formativa per gli studenti delle scuole dell’obbligo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Brutale rapina nella villa dell’imprenditore Angelo Marini. Si cercano banditi dell’Est Europa Leggi anche: Il Rapporto Macrotrends tra l’era dell’AI ubiqua e la nuova governance dello spazio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parte 'Scritture in transito'. GUSCI è il tema di questa nuova edizione; Scherzi a Parte torna prossimamente su Canale 5 con Max Giusti; Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Successo per il Val Tidone Lentamente 2025: in cantiere la nuova edizione. «Ragazzi On the Road», parte la nuova edizione autunnaleÈ stata inaugurata all’Auditorium Olmi di Bergamo la nuova edizione autunnale di «On the Road», il progetto di educazione alla sicurezza e alla legalità che dal 10 al 16 novembre coinvolgerà circa 40 ... ecodibergamo.it MasterChef riaccende i fornelli, dall'11 dicembre la nuova edizioneMasterChef Italia riaccende i fornelli: da giovedì 11 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, parte la nuova edizione del cooking show più iconico, con il trio ormai consolidato di ... ansa.it BATTIPAGLIA, SI PARTE! Il 24 FEBBRAIO inauguriamo la nuova sede Di Benedetto Parrucchieri a Battipaglia E lo facciamo con prezzi IMPRESSIONANTI: Piega 5,99€ Taglio 10,99€ Colore ritocco 12,99€ Schiariture 25,99€ Cheratina Alfa - facebook.com facebook