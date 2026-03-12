Nel campionato di serie D, l'Aquila ha deciso di far tornare in squadra Nannini, mentre oggi i giovani calciatori parteciperanno al torneo di Viareggio. Tra questi ci sono Alessandro Galeota e Francesco Galastri, entrambi classe 2008, del Montevarchi, che prenderanno parte alle partite del torneo. La competizione riceve attenzione anche per la presenza di altri giovani provenienti da diverse società.

Alessandro Galeota e Francesco Galastri, i classe 2008 del Montevarchi, insieme al coetaneo Gabriele Fantoni del Terranuova Traiana, hanno dovuto loro malgrado aspettare fino ad oggi per tenere alta la bandiera del Valdarno e debuttare nel 76° Torneo di Viareggio con la maglia della Rappresentativa Under 18 di Serie D. Martedì scorso, infatti, è stato annullato il primo incontro che la selezione allenata da Giuliano Giannichedda avrebbe dovuto giocare alle 17 a Seravezza con i nigeriani del Future Pro Soccer. Motivo? Il mancato arrivo in tempo utile, in questo caso le ore 11 del 9 marzo, della squadra africana che di fatto ha violato il regolamento della manifestazione ed è stata esclusa dalla prestigiosa passerella giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio serie D. Aquila, Marmorini ritrova Nannini. Oggi i baby al torneo di Viareggio

