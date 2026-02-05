McTominay-Napoli avanti insieme | a marzo l’incontro per il rinnovo

Da dailynews24.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società partenopea ha deciso di accelerare sui rinnovi e si muove subito per bloccare Scott McTominay. Dopo aver visto il centrocampista scozzese adattarsi con facilità al Napoli, il club ha fissato un incontro a marzo per discutere il prolungamento del contratto. La volontà è di evitare sorprese e mantenere il giocatore in rosa il più a lungo possibile.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay e lo farà presto. Dopo l’ottimo impatto avuto dal centrocampista scozzese in maglia azzurra, il club ha deciso di muoversi in anticipo per discutere il rinnovo di contratto. Secondo quanto filtra, gli agenti del giocatore sono attesi a Napoli nel mese di marzo per un primo incontro ufficiale L’attuale accordo di McTominay scade nel 2028, ma la società partenopea sta valutando l’idea di prolungarlo ulteriormente, riconoscendo al giocatore un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico. Una scelta che nasce dal rendimento costante mostrato in campo e dalla grande affidabilità dimostrata nel corso della stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Approfondimenti su McTominay Napoli

McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.

McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovo

Scott McTominay si è affermato come elemento fondamentale del Napoli, dimostrando affidabilità e qualità in campo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: [FINITA] Napoli - Fiorentina 2-1, viola sconfitti al Maradona; Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di ?Rosenior; Conte e il Napoli, matrimonio destinato a continuare: le ultime – Il Mattino; McTominay intoccabile, il Napoli vuole blindarlo! Pronto il rinnovo fino al 2031.

mctominay napoli avanti insiemeMcTominay-Napoli, avanti insieme: a marzo l’incontro per il rinnovoIl Napoli vuole blindare Scott McTominay e lo farà presto. Dopo l’ottimo impatto avuto dal centrocampista scozzese in maglia azzurra, il club ha deciso di ... dailynews24.it

mctominay napoli avanti insiemeMcTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa. Il piano d’azioneMcTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa. Il piano d’azione Il calcio moderno riserva ancora pagine di romanticismo, ... calcionews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.