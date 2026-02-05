McTominay-Napoli avanti insieme | a marzo l’incontro per il rinnovo

La società partenopea ha deciso di accelerare sui rinnovi e si muove subito per bloccare Scott McTominay. Dopo aver visto il centrocampista scozzese adattarsi con facilità al Napoli, il club ha fissato un incontro a marzo per discutere il prolungamento del contratto. La volontà è di evitare sorprese e mantenere il giocatore in rosa il più a lungo possibile.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay e lo farà presto. Dopo l'ottimo impatto avuto dal centrocampista scozzese in maglia azzurra, il club ha deciso di muoversi in anticipo per discutere il rinnovo di contratto. Secondo quanto filtra, gli agenti del giocatore sono attesi a Napoli nel mese di marzo per un primo incontro ufficiale L'attuale accordo di McTominay scade nel 2028, ma la società partenopea sta valutando l'idea di prolungarlo ulteriormente, riconoscendo al giocatore un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico. Una scelta che nasce dal rendimento costante mostrato in campo e dalla grande affidabilità dimostrata nel corso della stagione.

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.

Scott McTominay si è affermato come elemento fondamentale del Napoli, dimostrando affidabilità e qualità in campo.

