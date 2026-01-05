Si sente male dopo un aperitivo ricoverato in gravi condizioni | il sospetto atroce

Una serata che sembrava semplice si è trasformata in un episodio grave. Dopo aver consumato un aperitivo, una persona si è sentita male e ora si trova in condizioni critiche in ospedale. Le autorità stanno indagando sul sospetto che si tratti di qualcosa di più serio di un semplice malore, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e le cause di quanto accaduto.

Doveva essere una serata normale, un aperitivo in compagnia, qualche chiacchiera e nulla più. Invece, poche ore dopo, un uomo di 50 anni di Canicattì si è sentito improvvisamente male, fino a richiedere un ricovero d'urgenza. Oggi si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in condizioni gravi. Il sospetto che aleggia sul caso è tra i più temuti quando si parla di intossicazioni alimentari: botulismo.

