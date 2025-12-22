Si sente male dopo il sushi | ricoverato

Reggio Emilia, 22 dicembre 2025 – Era pronto per prendere parte al presepe vivente del paese, quando all’improvviso ha iniziato a sentirsi male. Ad essere colpito dal malessere è stato un ragazzo non ancora diciottenne, alla chiesa di San Prospero di Correggio. Il giovane è stato vittima di uno choc anafilattico dovuto molto probabilmente a una reazione allergica a cibo, probabilmente del sushi, che era stato consumato poco prima, di recarsi nell’area parrocchiale per prendere parte alla rappresentazione del presepe vivente. Sono stati subito mobilitati i soccorsi e sul posto sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica della Bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

