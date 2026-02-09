Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Calcinaia, in Toscana, per una frana sulla provinciale Francesca. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma i tecnici stanno valutando i danni e i lavori di messa in sicurezza. La zona è isolata e si pensa che le piogge abbondanti delle ultime ore abbiano aggravato la situazione.

CALCINAIA (PISA) – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella notte fra l'8 e il 9 febbraio 2026, nel Comune di Calcinaia per un movimento franoso che si è verificato sulla strada provinciale Francesca. La frana di terra e piccoli alberi ha interessato parzialmente una autovettura che stava transitando sulll strada. Il personale dei VVF ha liberato l'autovettura e messo in sicurezza il luogo dell'intervento. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bientina e Santa Maria a Monte e i Tecnici della Provincia di Pisa.

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: frana a Calcinaia, interrotta la provinciale Francesca

