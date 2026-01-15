Vernacoliere la mostra prorogata fino all' 1 marzo E sabato al Museo della Città c' è il direttore Mauro Cardinali

La mostra sul Vernacoliere, inizialmente prevista fino al 18 gennaio, è stata prorogata fino all’1 marzo al Museo della Città. Sabato, presso lo stesso museo, sarà possibile incontrare il direttore Mauro Cardinali, per approfondire i temi dell’esposizione. Una occasione per scoprire il ruolo del vernacoliere nella cultura locale e approfondire il percorso espositivo.

L'esposizione sta riscuotendo un grande successo: 6mila visitatori in due mesi Sarebbe dovuta finire il 18 gennaio invece la mostra al Museo della Città sul Vernacoliere è stata prorogata fino a domenica 1 marzo. In soli due mesi, come fatto sapere dal Comune, sono state 6mila le presenze a testimonianza di come il mensile satirico stia a cuore a tantissime persone, non solo livornesi. Sicuramente una buona notizia per il Vernacoliere che a breve è pronto a ritornare in edicola dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni. Ma non è tutto. Sabato 17 gennaio al museo sarà ospite Mario Cardinali, lo storico direttore e fondatore del giornale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

