Lidi balneari in regime di proroga anche in Sicilia? Secondo la Cassazione è un abuso

La Cassazione ha stabilito che la proroga dei concessioni balneari in Sicilia potrebbe essere illegale. Attualmente, ci sono poco più di 600 stabilimenti sull’isola, di cui 200 si trovano nella provincia di Messina. La decisione mette in discussione le proroghe già concesse e apre un fronte di possibili cambiamenti per molti stabilimenti. La notizia sta facendo discutere tra operatori e amministratori locali.

Ci sono poco più di 600 stabilimenti balneari in Sicilia. E ben 200 si trovano in provincia d i Messina. In questo contesto isolano, già provato dal ciclone Harry che ha messo in ginocchio praticamente buona parte dei gestori dei lidi, si inserisce la recente decisione della Cassazione, che il 29 gennaio scorso si è pronunciata su una questione legata proprio agli stabilimenti balneari. La sentenza è stata decisa dai giudici della terza sezione, è la n. 3657, e sarà sicuramente oggetto di analisi da parte degli addetti ai lavori. Nel caso concreto i giudici hanno rigettato il ricorso di un imprenditore abruzzese, che aveva contestato il sequestro preventivo del suo stabilimento per occupazione abusiva di area demaniale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La proposta di Forza Italia di prorogare le concessioni balneari torna a far discutere.

