I fondi per l' agricoltura sbloccano il Mercosur

I fondi destinati all'agricoltura stanno contribuendo a facilitare il processo di avvicinamento tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. Il rafforzamento della Politica Agricola Comune nel nuovo Quadro finanziario 2028-2034 rappresenta un elemento chiave per sostenere l’accordo commerciale, favorendo un dialogo più strutturato e condiviso tra le parti coinvolte.

Il rafforzamento della Politica agricola comune (Pac) nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 non è soltanto una scelta di bilancio, ma la chiave tecnica che sta consentendo all'Ue di avvicinarsi alla firma dell'accordo commerciale con i Paesi del Mercosur. Ieri pomeriggio la Commissione ha convocato a Bruxelles una riunione con i ministri dell'Agricoltura dei Ventisette, ufficialmente dedicata alla competitività del settore, ma nei fatti incentrata sul dossier Mercosur. Il punto di svolta è arrivato con la lettera inviata dalla Commissione agli Stati membri, nella quale l'esecutivo si dice disponibile ad anticipare già dal 2028 i 45 miliardi di euro previsti dalla revisione di medio termine del Qfp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I fondi per l'agricoltura sbloccano il Mercosur Leggi anche: FederAgri Catania: "L'accordo Ue-Mercosur è un colpo durissimo per l’agricoltura italiana e siciliana" Leggi anche: Agricoltura, Confeuro: “Rinvio Ue-Mercosur palliativo. Von der Leyen convochi tavolo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pac rafforzata con il sì al Mercosur: 45 miliardi in più per l'agricoltura sbloccano l'accordo Ue-Sud America; Breaking news infrastrutture - UE, fondi agricoli anticipati e spinta al Mercosur: la leva del bilancio per sbloccare l’intesa; QFP 2028-2034: anticipo fondi PAC per sbloccare l'accordo UE-Mercosur; L’Ue sblocca il Mercosur: all’agricoltura italiana 10 miliardi. I fondi per l'agricoltura sbloccano il Mercosur - Lollobrigida: "Pronti a dire sì ma solo se garantiti" ... msn.com

Agricoltura, subito più fondi. L'Italia incassa l'ok di Bruxelles per l'accordo con il Mercosur - Più fondi da subito per gli agricoltori, controlli severi sulle importazioni e norme di favore per ridurre il prezzo dei fertilizzanti. ilgazzettino.it

L’Ue sblocca il Mercosur: all’agricoltura italiana 10 miliardi - La Commissione Ue anticipa fondi agricoli per 45 miliardi: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apre al Mercosur. businesspeople.it

Conte (Lega - Liga Veneta): “Agricoltura, più fondi alla PAC: direzione giusta, ma UE deve fare di più. Risoluzione in Consiglio regionale” tinyurl.com/2xfvxdnk - facebook.com facebook

#rassegnastampa Ue: via libera al Mercosur, più fondi all'agricoltura. Passa la linea italiana. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.