Tra Brasile e Calabria un dialogo per lo sviluppo valorizzando i porti

Una delegazione proveniente dalla regione di Santa Catarina in Brasile è arrivata questa mattina in Calabria e ha incontrato il presidente del consiglio regionale. L’obiettivo dell’incontro è stato promuovere uno scambio tra le due aree per lo sviluppo economico e il rafforzamento dei porti. La delegazione brasiliana è stata accolta a palazzo Campanella, sede dell’assemblea regionale calabrese.

