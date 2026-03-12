Calabria | la tragicommedia che diventa thriller familiare

Il cinema italiano si prepara ad accogliere una nuova opera che promette di sfidare le convenzioni narrative. Si tratta de Il quieto vivere, un film diretto da Gianluca Matarrese che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 12 marzo 2026 sotto la distribuzione di Luce Cinecittà. La pellicola nasce dalle Giornate degli Autori di Venezia e racconta una storia familiare ambientata in Calabria, mescolando generi apparentemente opposti come la tragicommedia e il thriller. Non si tratta di una semplice narrazione biografica, ma di un oggetto artistico strano e irresistibile che esplora il vero odio che covava all'interno della famiglia del regista stesso.