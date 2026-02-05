Se vi piacciono i thriller in salsa britannica c'è proprio una miniserie che fa per voi su Sky. Si intitola Under Salt Marsh, un dramma poliziesco di sei puntate ambientato nella fittizia cittadina gallese di Morfa Halen. Veniamo alla trama, come si capisce dal titolo il piccolo centro abitato si trova immerso tra le paludi ed è costantemente minacciato dalla salita del livello del mare. Si pensa che si stia avvicinando una violenta tempesta e sono stati predisposti avvisi di evacuazione di emergenza. La situazione degenera all'avvicinarsi di una violenta tempesta e vengono predisposti avvisi di evacuazione di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La marea diventa thriller

Approfondimenti su Salt Marsh

Gioiosa Marea si prepara a ospitare “A Nascitura”, il presepe vivente che si terrà lunedì 29 dicembre a partire dalle ore 19.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MAREA - Short film

Ultime notizie su Salt Marsh

Argomenti discussi: La marea diventa thriller.

La marea diventa thrillerSi intitola Under Salt Marsh, un dramma poliziesco di sei puntate ambientato nella fittizia cittadina gallese di Morfa Halen ... ilgiornale.it

C’è un momento preciso in cui il mare diventa piatto. Quando il calore giusto incontra una materia prima rispettata. Calamari scottati, morbidi, puliti. Olio buono, prezzemolo, limone a chiudere. Nient’altro. Perché quando il pesce è vero, non serve coprirlo. Que facebook