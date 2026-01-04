La Calabria che rialza la testa | quando il governo diventa riscatto

La Calabria sta attraversando un percorso di rinascita, sostenuto da iniziative e interventi che mirano a valorizzare le sue risorse e a promuovere lo sviluppo. In un contesto di sfide storiche, il ruolo del governo e delle istituzioni può rappresentare un’opportunità concreta di riscatto. Questa regione, pur tra difficoltà, si impegna a costruire un futuro più stabile e sostenibile, con un'attenzione particolare alle potenzialità di un territorio ricco di storia e tradizione.

La Calabria alza la testa, in piazza per il diritto alla salute - Quotidiano del Sud e dalla Cgil per il diritto alla salute "Calabria alza la testa". ansa.it

Calabria. Ancora polemiche sulla gestione commissariale. M5s chiede ‘la testa’ del Dg del Ministero Botti: “Palesemente a favore di Urbani” - In un esposto presentato da Dalila Nesci (M5s), Botta viene accusato di aver dichiarato "irricevibile" il decreto del commissario Scura che interveniva sulla vicenda dell'unità di Endocrinochirurgia ... quotidianosanita.it

#Meteo #Calabria: #Weekend variabile con temperature quasi primaverili Lo scenario meteorologico Europeo è diviso a metà (si veda figura 1 allegata): una massa d'aria fredda è presente a nord delle Alpi, convogliata da una profonda area depres - facebook.com facebook

Buongiorno e Buon Natale a tutti voi! Giornata instabile al Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi dai 400/900m circa ma in lieve rialzo. Instabile anche tra Lombardia, Valpadana, parte del Centro e isolatamente Salento, Calabria ionica e medi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.