La Calabria che rialza la testa | quando il governo diventa riscatto
La Calabria sta attraversando un percorso di rinascita, sostenuto da iniziative e interventi che mirano a valorizzare le sue risorse e a promuovere lo sviluppo. In un contesto di sfide storiche, il ruolo del governo e delle istituzioni può rappresentare un’opportunità concreta di riscatto. Questa regione, pur tra difficoltà, si impegna a costruire un futuro più stabile e sostenibile, con un'attenzione particolare alle potenzialità di un territorio ricco di storia e tradizione.
di Paolo Fedele * La Calabria è una terra che ha imparato a resistere. A resistere ai pregiudizi, all’abbandono, alle promesse mancate. Per troppo tempo è stata raccontata solo per ciò che non funzionava, come se le sue difficoltà fossero una condanna definitiva, un destino immutabile scritto da altri. Eppure la Calabria è molto di più. È una terra che non ha mai smesso di lottare, anche quando tutto sembrava fermo, anche quando la speranza appariva un lusso. Una regione viva, orgogliosa, che ha continuato a camminare nonostante il peso di narrazioni ingiuste e di problemi reali mai risolti fino in fondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
