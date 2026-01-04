La Calabria che rialza la testa | quando il governo diventa riscatto

Da laprimapagina.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria sta attraversando un percorso di rinascita, sostenuto da iniziative e interventi che mirano a valorizzare le sue risorse e a promuovere lo sviluppo. In un contesto di sfide storiche, il ruolo del governo e delle istituzioni può rappresentare un’opportunità concreta di riscatto. Questa regione, pur tra difficoltà, si impegna a costruire un futuro più stabile e sostenibile, con un'attenzione particolare alle potenzialità di un territorio ricco di storia e tradizione.

di Paolo Fedele * La Calabria è una terra che ha imparato a resistere. A resistere ai pregiudizi, all’abbandono, alle promesse mancate. Per troppo tempo è stata raccontata solo per ciò che non funzionava, come se le sue difficoltà fossero una condanna definitiva, un destino immutabile scritto da altri. Eppure la Calabria è molto di più. È una terra che non ha mai smesso di lottare, anche quando tutto sembrava fermo, anche quando la speranza appariva un lusso. Una regione viva, orgogliosa, che ha continuato a camminare nonostante il peso di narrazioni ingiuste e di problemi reali mai risolti fino in fondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

la calabria che rialza la testa quando il governo diventa riscatto

© Laprimapagina.it - La Calabria che rialza la testa: quando il governo diventa riscatto

Leggi anche: La notte del riscatto: Conte rialza il Napoli, 3-1 all’Atalanta e primo posto riconquistato

Leggi anche: Maria Corina Machado, quando la Pace diventa un pretesto per la guerra, il Nobel diventa un’arma: darle il premio è un atto politico che segue diktat Usa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

calabria rialza testa governoLa Calabria e il governo nazionale. Tutte le “rivendicazioni” della regione per il nuovo anno - Tra i dossier prioritari: fine del commissariamento della sanità, Alta Velocità e Gioia Tauro ... corrieredellacalabria.it

La Calabria alza la testa, in piazza per il diritto alla salute - Quotidiano del Sud e dalla Cgil per il diritto alla salute "Calabria alza la testa". ansa.it

Calabria. Ancora polemiche sulla gestione commissariale. M5s chiede ‘la testa’ del Dg del Ministero Botti: “Palesemente a favore di Urbani” - In un esposto presentato da Dalila Nesci (M5s), Botta viene accusato di aver dichiarato "irricevibile" il decreto del commissario Scura che interveniva sulla vicenda dell'unità di Endocrinochirurgia ... quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.