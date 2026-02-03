Cagliari Luvumbo saluta | passa al Mallorca in prestito con diritto di riscatto
Zito Luvumbo lascia il Cagliari e passa al Mallorca in prestito fino alla fine della stagione 202526. Il club sardo ha annunciato ufficialmente la cessione, con il giocatore che si trasferisce in Spagna con la possibilità per il Mallorca di riscattarlo in futuro.
Il Cagliari ha ufficializzato la cessione di Zito Luvumbo, che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca con la formula del prestito fino al termine della stagione sportiva 202526, con diritto di riscatto a favore del club spagnolo. L’operazione segna la fine di un ciclo lungo e significativo per l’esterno offensivo angolano, arrivato in Sardegna giovanissimo e cresciuto passo dopo passo all’interno del progetto rossoblù. Classe 2002, nato a Luanda, Luvumbo era approdato al Cagliari a soli 18 anni, inizialmente aggregato alla formazione Primavera ma subito inserito nel radar della prima squadra. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Cagliari chiude il mercato: Luvumbo ufficialmente in prestito al Mallorca con diritto di riscatto.
Questa mattina il Cagliari ha ufficializzato la cessione di Zito Luvumbo al Mallorca.
Cagliari, calciomercato chiuso: salutano Luperto e LuvumboZappa, Luperto e Luvumbo al centro delle trattative nell’ultimo giorno di calciomercato: si chiude tutto alle 20 ... cagliaripad.it
Il Cagliari saluta Luvumbo: Gli auguriamo il meglio, qui è cresciuto come uomo e calciatoreNella notte tra lunedì e martedì, dopo che il contratto era già stato depositato, è arrivato anche il comunicato del Cagliari,. tuttomercatoweb.com
Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zito Luvumbo, che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto. Il Club lo ringrazia con affe - facebook.com facebook
Il Cagliari cede Luperto alla Cremonese, operazione da 5 milioni. Luvumbo vicinissimo al Maiorca, niente da fare per Dominguez #ANSA x.com
