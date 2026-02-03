Questa mattina il Cagliari ha ufficializzato la cessione di Zito Luvumbo al Mallorca. L’attaccante angolano, nato nel 2002, ha firmato un contratto in prestito con diritto di riscat. Ora il giocatore si prepara a vivere una nuova esperienza in Spagna.

Zito Luvumbo, attaccante angolano nato nel 2002, ha ufficialmente lasciato il Cagliari per approdare al RCD Mallorca con una formula di prestito oneroso. L’operazione, resa nota nei giorni scorsi, segna la conclusione del mercato estivo per la squadra sarda, che ha chiuso il suo calciomercato con due importanti uscite: quella di Luvumbo e quella di Sebastiano Luperto, già trasferito alla Cremonese. Il giocatore, reduce da 117 presenze e 11 gol con la maglia rossoblù, si trasferisce in Spagna con l’obiettivo di misurarsi con il livello della Liga. Il prestito, che prevede un corrispettivo di 250mila euro, è stato studiato con attenzione da entrambe le società, che hanno inserito clausole strategiche per tutelare gli interessi di ciascuna parte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari chiude il mercato: Luvumbo ufficialmente in prestito al Mallorca con diritto di riscatto.

