Cadorago sorpresi mentre spacciano nel bosco | arrestati e condannati due marocchini

Due uomini marocchini sono stati arrestati a Cadorago mentre spacciavano droga nel bosco, dove erano stati scoperti durante un intervento delle forze dell’ordine. I due sono stati condannati e il materiale sequestrato comprende diverse sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla scoperta di un bivacco abitualmente utilizzato per l’attività di spaccio nel territorio.

Cadorago (Como), 12 marzo 2026 – Un bivacco smantellato nel bosco di Cadorago, due arresti e un campionario di droga finito sotto sequestro. È il risultato del blitz svolto ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como nei boschi di Cadorago, che ha portato all' arresto di due marocchini senza fissa dimora, di 31 e 32 anni. Monza, barista pestato dai pusher della stazione: “Minacce e insulti, è così tutti i giorni” Il blitz e il processo. Dopo aver monitorato il via vai dei clienti, i poliziotti hanno circoscritto il luogo in cui era stato creato il bivacco, e sono entrati sorprendendo i due spacciatori in flagranza. Con loro avevano 25 grammi di cocaina, 42 di eroina e 90 di hashish, oltre a bilancino per la pesatura delle dosi e circa 700 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

