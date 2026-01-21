Tre giovani marocchini sono stati arrestati nei boschi di Anzano del Parco, vicino a Como, con l’accusa di spaccio, resistenza e violenza nei confronti degli agenti intervenuti. Durante l’operazione sono stati sequestrati droga, armi e denaro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.

Tre arresti: questo l’epilogo di un’operazione della Polizia di Stato condotta ieri pomeriggio a Como, dove sono stati fermati tre cittadini marocchini per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I tre, irregolari sul territorio e senza fissa dimora ma domiciliati a Castelmarte, sono stati anche denunciati per porto abusivo d’armi e danneggiamento. Traffico di stupefacenti in provincia di Como L'intervento e l'arresto Il sequestro e le perquisizioni Le accuse e i provvedimenti Traffico di stupefacenti in provincia di Como L’operazione è stata portata a termine ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como nell’ambito di un monitoraggio costante del fenomeno dello smercio e traffico di sostanze stupefacenti nel territorio comasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spacciano nel bosco di Anzano Del Parco vicino Como e aggrediscono gli agenti, tre giovani arrestati

