Cadavere in un fosso | trovato dopo 8 mesi

Dopo otto mesi, il corpo di Eric Bellini è stato trovato in un fosso lungo la strada che collega Chieri a Moriondo Torinese. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la presenza del cadavere alle autorità. Le forze dell’ordine hanno recuperato il corpo e avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La zona è stata isolata per i rilievi del caso.

Il corpo di Eric Bellini è stato rinvenuto in un fosso lungo la strada che collega Chieri a Moriondo Torinese. L’uomo, residente nel comune torinese, era scomparso otto mesi fa e sarebbe dovuto compiere 48 anni pochi giorni dopo la sua sparizione. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento di un agricoltore locale durante i lavori agricoli nei terreni adiacenti alla carreggiata. La moto Ktm nera e arancione del motociclista è stata trovata nelle immediate vicinanze, confermando l’ipotesi di un incidente stradale immediato. Un ritrovamento che chiude un’indagine lunga otto mesi. La cronaca piemontese registra oggi una risoluzione dolorosa ma necessaria per una famiglia che ha atteso con ansia da luglio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

