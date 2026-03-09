Tragedia a Chieri | trovato un cadavere decomposto in un fosso

Un uomo in stato avanzato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi in un fosso lungo via Buttigliera a Chieri, vicino alla centrale elettrica dell’Enel. La scoperta è avvenuta lunedì 9 marzo 2026, e il corpo si trovava in condizioni che indicano un lungo periodo di decomposizione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in un fosso a bordo di via Buttigliera a Chieri, vicino alla centrale elettrica dell'Enel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina e il magistrato di turno. A dare l'allarme è stato un agricoltore del posto, che stava eseguendo alcuni lavori su un terreno adiacente alla strada e che è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Nella zona è presente una folta vegetazione che potrebbe avere nascosto il corpo per un lunghissimo periodo di tempo.

