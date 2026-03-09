Tragedia a Chieri | trovato un cadavere in un fosso

Un uomo è stato trovato morto in un fosso lungo via Buttigliera a Chieri nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che stanno accertando le circostanze del ritrovamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il corpo di un uomo è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in un fosso a bordo di via Buttigliera a Chieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno.+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++