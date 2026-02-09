Nei quartieri di Milano, le donne sole sono state vittime di ripetute rapine. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia. Secondo le fonti, agiva in bicicletta e si avvicinava alle vittime alle spalle per rapinarle. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di capire se ci siano altri episodi simili collegati a questo sospetto.

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato fermato e trasferito in carcere. Il soggetto è accusato di scippi e rapine ai danni di donne sole. L’uomo è stato individuato grazie alle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano dopo che due episodi distinti sono stati accertati tra il 16 e il 18 ottobre scorsi. Donne derubate a Milano Il modus operandi del rapinatore L'analisi delle immagini e l'individuazione L'arresto e la custodia cautelare Donne derubate a Milano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’attività investigativa è partita dalle denunce di due donne che, pur non conoscendosi, hanno fornito descrizioni molto simili dell’aggressore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ripetute rapine a donne sole sorprese alle spalle per strada a Milano, arrestato un 28enne

