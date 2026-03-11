Taxi a Roma accordo tra il colosso cinese e ItTaxi | l' applicazione sarà integrata coi sistemi di bordo

Un accordo tra il colosso cinese delle auto elettriche BYD e ItTaxi prevede l’integrazione dell’applicazione con i sistemi di bordo dei taxi. In questo modo, i tassisti romani utilizzeranno un software condiviso con l’azienda cinese, rendendo più facile le corse e la gestione dei servizi. La presenza dei taxi BYD a Roma diventa così più visibile e diffusa.

Sarà sempre meno raro vedere taxi del colosso cinese delle auto elettriche e ibride BYD in giro per Roma. ItTaxi, la principale applicazione romana per la prenotazione e il pagamento dei taxi, che conta più di 12.000 taxi associati in oltre cento città italiane, ha firmato una partnership col colosso automobilistico asiatico. ItTaxi è l’applicazione di riferimento della cooperativa Radio Taxi 3570, la più grande di Roma. Dopo la collaborazione con la multinazionale Uber, ora è la volta di BYD. Al centro dell’accordo c’è l’integrazione nativa dell’app itTaxi direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli BYD dedicati ai tassisti, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

