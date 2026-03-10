Byd | partnership con itTaxi l’app taxi entra nell’infotainment di bordo

Byd ha annunciato una nuova collaborazione con itTaxi, l’applicazione italiana più diffusa per prenotare e pagare i taxi, che conta oltre 12 milioni di utenti. La partnership prevede l’integrazione dell’app di itTaxi nei sistemi di infotainment dei veicoli Byd, consentendo ai passeggeri di prenotare e pagare i taxi direttamente dal display a bordo. La novità riguarda i modelli della gamma Byd in Italia.

Byd annuncia la partnership con itTaxi, la principale applicazione italiana per la prenotazione e il pagamento dei taxi, che conta più di 12.000 taxi associati in oltre cento città su tutto il territorio nazionale. Al centro dell'accordo – sottolinea una nota -c'è un'innovazione concreta: l'integrazione nativa dell'app itTaxi direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli BYD, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. Si tratta della prima integrazione tecnologica nativa di questo tipo su vettura, pensata per offrire maggiore sicurezza, facilità di utilizzo e continuità d'esperienza, senza necessità di dispositivi esterni.