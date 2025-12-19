Il consiglio comunale approva il bilancio dopo la maratona Salis | Orgogliosa

Dopo una lunga e accesa seduta, il consiglio comunale di Genova approva il bilancio di previsione, chiudendo un capitolo di tensioni e polemiche. La soddisfazione della maggioranza si fa sentire, con Salis che si dice orgogliosa del risultato ottenuto. Un passo importante per la città, segnato da confronti e decisioni decisive per il futuro di Genova.

Dopo giorni di polemiche, 'siparietti' e scontri politici, venerdì mattina il consiglio comunale di Genova ha approvato con i voti della maggioranza il bilancio di previsione. Una maratona iniziata nella giornata di martedì e andata avanti, considerando il tempo effettivamente passato in aula.

Comune Genova, il consiglio approva il bilancio di previsione - Dopo quasi quattro giorni e un'intera notte di travagliata discussione, e non senza un ultimo colpo di scena, il Comune di Genova ha approvato il bilancio di previsione. ilsecoloxix.it

Consiglio Comunale di Fabriano approva il bilancio 2026 e triennale. “Un anno decisivo per i lavori pubblici” - Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il Bilancio preventivo 2026 e triennale 2026- radiogold.tv

La vicepresidente del Consiglio comunale di Genova, dopo aver raccontato un anno fa in Aula degli abusi subiti da ragazzina, si è opposta all’archiviazione per prescrizione. E ha rivelato al gip l’identità del violentatore: «Sono scoppiata a piangere» - facebook.com facebook

